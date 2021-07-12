لبنان | ابراهيم حطيط: خدعونا.. بري اوفد من يقول “كل شيء سيكون على خاطركم” وهذا ما لم يحصل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 يوليو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

اعتبر النّاطق باسم لجنة اهالي شهداء إنفجار ​مرفأ بيروت ابراهيم حطيط أن “وزير الداخلية محمد فهمي مضغوط عليه حسب ما لمس”.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “قمنا بتحرك مفاجئ تجاه منزل وزير الداخلية.. وقصدت النزول الى باحة منزله لكسر هيبته وطلبت مقابلته وبالجلسة معه قال انه تراجع عن رأيه بناء على رأي الدائرة القانونية ولكن هذا غير صحيح فقرار الوزير يعود له اولا واخيرا”.

واضاف: “نكثف في الفترة الاخيرة التحركات على الارض.. لن نترك قضيتنا ودمنا لن يذهب هدرا وأنا وعدت اخي “ان لم نذهب الى نتيجة في التحقيقات لن نصل الى ما يحمد عقباه”.. ان لم اصل الى حقّ اخي “نعم اقتل” فنحن لا نتعامل مع دولة بل مع رجال عصابة”.

وتابع: “نتعامل مع رجال عصابات وكل شيء متوقع.. “وما رح نخسر اكثر من يلي خسرناه”.

واضاف:”كانت قضيتنا بداية قضية افراد فاصبحت قضية كلّ الضحايا واليوم سنجعلها قضية وطنية بامتياز”.

وتوجه الى اللبنانيين قائلا: ” انتم ايضا موجوعون “خليّكم ورانا” .

واعتبر انه “عيب جريمة بهذا الحجم اصلا ينحكى فيها بحصانات”.

وقال: “خدعونا.. اذ ان الرئيس نبيه بري اوفد موفدا ليقول لي “كل شيء سيكون على خاطركم” ففهمنا أن هيئة المجلس ستحيل موضوع رفع الحصانات الى الهيئة العامة الامر الذي لم يحصل”.

وكشف ان الاهالي قابلوا الرئيس حسان دياب، قائلا: “وعد بأنه سيحضر امام القاضي وبأنه سيعطي الاذن بملاحقة اللواء صليبا”.