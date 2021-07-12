لبنان | ويليام نون: على الشعب ان ينزل الى الشارع ويرفع الصوت ضد المنظومة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 يوليو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

كشف شقيق الشهيد جو نون، ويليام نون أن الايام المقبلة، ستشهد تحركات بالشارع لأهالي فوج شهداء الاطفاء وأهالي ضحايا انفجار المرفأ وجرحى ومتضرري الانفجار.

واشار في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي” الى انه التقى اللواء عباس ابراهيم، وكشف: “قال لي انه تحت القانون وبما أن الاذن لم يعط بعد فهو سيأخذ المسار القانوني وانا ابلغته رأي الاهالي الذي يطلبون من اي شخص المثول امام القضاء”.

وتابع: “سألت اللواء ابراهيم عن الصور التي رفعت له فأكد لي ان لا علاقة له بها وأنه طلب ازالتها”.

وردا على سؤال عن انتهاء المسار القضائي، قال: “بس تخلص بالقضاء في الشارع”.

واضاف: “على الشعب ان ينزل الى الشارع ويرفع الصوت ضد المنظومة الحاكمة ويكون معنا في 4 آب لرفع الصوت”.

ولفت الى ان “اكثر من جهاز امني، بينها الامن العام ومخابرات الجيش، اتصل بفوج اطفاء بيروت يوم 4 آب وكان يعلم ماذا في العنبر رقم 12 ولم يبلغ الفوج “.

وقال: “الطبقة السياسية متسلطة وحاكمة ويجب ان يكون نفسنا طويلا”.