لبنان | بو صعب: السعودية لا تعرقل تشكيل الحكومة.. المعرقل هو من يتكل على العنصر الخارجي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 يوليو 2021 01:10 صباحاً - أكد النائب الياس بو صعب أنه سيمثل أمام المحقق العدلي ان طلبه في قضية انفجار مرفأ بيروت قائلا: “طبعا سأمثل وسبق واعلنت انني لا اقبل ان يكون لدي حصانة ان كنت اتعاطى الشأن العام”، مضيفا: ” لا اريد ان تكون الحصانة عائقا امام اي دعوى تتعلق بعملي كوزير”.

وكشف بو صعب في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “لم تصلني في فترة وجودي في الوزارة اي مراسلة تتعلق بنيترات الامونيوم”.

لفت الى انه “ضد التدخل بعمل القاضي طارق بيطار وليذهب الى النهاية”.

وقال: “اتمنى ان يذهب كل من يطلبه القاضي للمثول امامه ويضع كل المعطيات امام القضاء”.

في الشأن السياسي، لفت ردا على سؤال الى انه بحث مع الرئيس ميشال عون في اللقاء الاخير المعطيات التي كانت متوفرة لدي من الجهات الخارجية التي كانت تجتمع في روما والتي كانت تشير الى الدفع باتجاه تشكيل حكومة تجري اصلاحات تنقذ البلاد وتحضر للانتخابات.

وقال: “حصل نوع من تكليف لي وللوزير غطاس خوري لتكون العلاقة بيننا والمستقبل عبرنا ولكن حقيقة لم يبدأ دورنا حتى ينتهي اذ ان الرئيس سعد الحريري كان يفضل ان تبقى العلاقة مباشرة بينه والوزير جبران باسيل”.

واعتبر ان “الاسبوع المقبل يجب ان يكون حاسما فالامور لا يمكن ان تبقى كما هي”.

وردا على سؤال حول الاستقالة من مجلس النواب، قال: “انا انتمي الى مجموعة ولكن رأيي كان قبل 8 أشهر ولا يزال الاستقالة من المجلس النيابي وفتح فرصة مختلفة للحلّ ان بقيت الامور مقفلة”.

وقال: “بنظري السعودية لا تعرقل تشكيل الحكومة”، مضيفا: “المعرقل هو من يتكل على حصول شيء خارجي او الحصول على شيء من الخارج ولا يحصل عليه”.

وتابع: “برأيي البلد لم يعد يحتمل لا “حقوق مسيحيين” ولا “حقوق مسلمين” وأنا اساسا من دعاة الدولة المدنية ولكن طالما ان الامور لا تزال تجري على هذا المنوال فمن حقّ كلّ فريق ان يقول ما يريد”.

واضاف:”مواقفي معروفة وانا انتمي الى لبنان العربي “و ولا مرّة غشّيت حدا بهالموضوع”.

وفي موضوع المعابر غير الشرعية، قال: “المعابر معروفة وحين كنت في وزارة الدفاع اعتبرت التهريب من مسؤولياتي وقمت بزيارات ميدانية وطلبت من الاجهزة الامنية تحضير قائمة بالمعابر على اختلاف التهريب الذي يحصل عليها (بين اشخاص وبضائع وغيرها). ارسلت الى قيادة الجيش رسالة عندها اتخاذ الاجراءات الميدانية لاقفال المعابر غير الشرعية وارفقت الرسالة باسماء 10 معابر”.

وسأل: “في السياسة ما الذي كان يمكن ان نقوم به اكثر من ذلك؟ المعابر لا تزال مفتوحة حتّى اليوم”.

وعن سبب عدم اغلاق المعابر قال: “برأيي هناك اسباب لم يتمّ تبليغنا به.. وما ابلغتني به قيادة الجيش ان هناك معابر صعبة فيها حدود متداخلة ولكن هذا لا يبرر عدم اقفالها والموضوع موضوع قرار”.

وان كان يتهم الجيش بالتقصير قال: “انا طبعا لا اتهم الجيش كمؤسسة”.

لا اعتقد ان المعابر المتعلقة بتهريب السلاح هي نفسها التي تهرّب بها البضائع

وفي موضوع الحدود البحرية، قال: “هناك مصلحة للبنان ان يرسم حدوده البرية والبحرية وهنا مصلحة اقتصادية مهمة في الحدود البحرية ولبنان اليوم بحاجة لذلك”.

وتابع: “ادافع بالمطلق عن موقف الوزير ميشال نجار في موضوع توقيع المرسوم البحري اذ ارسل اليه الملف في 24 ساعة وطُلب منه التوقيع بوقت قياسي “.

وشدد على ان توقيع مرسوم توسيع الحدود البحرية يحتاج الى اجتماع مجلس الوزراء كاملا.

ورأى ان “العميد ياسين اخطأ حين قال “خائن من لا يتبنى الخط 29″ اذ انه قال حين سأله النواب إن الخطّ 29 خط للتفاوض وليس حدودنا النهائية”.

وردا على سؤال حول مزارع شبعا بحرية، قال: “لو تمّ توقيع المرسوم وقلنا خط 29 هو حدودنا كنا لنشرع جميع انواع المقاومة ان حصل اي اعتداء داخله”.

وتابع: “لا نقول “فلننسى 29″ ولكن لا نقول هذه حدودنا و”خلص” وهناك اليوم اقتراح حلّ وانا اكيد اننا سنربح نقطة الـb1 وذلك سيحلّ لنا جزءا مهمّا في موضوع حدودنا البحرية”.

وعن قانون الجيش، ققال: “انجزت قانون الجيش واودعته في رسالة رسمية لقيادة الجيش ولكنني لم اتمكن من ان اجعل المجلس العسكري يوقع عليه”.

وعن صفقة الغراد، قال:”موضوع صواريخ الغراد فضيحة وفيها سمسرة وانا اعترضت على الاتفاقية وطلبت من الجيش وقف التعاون مع الشركة المعنية واتمنى اليوم على قيادة الجيش ان تحاسب “.

وشدد على انه لا يقود معركة ضد قيادة الجيش ولا خلاف مع القائد لاسباب سياسية، قائلا: “”ولا مرة” تدخل معي الوزير باسيل حين كنت وزيرا للدفاع.. والخلافات حين كنت وزيرا للدفاع كانت على امور ادارية بحتة مع قيادة الجيش “.

وعن الحملة الاعلامية ضده قال: “الحملة الاعلامية علي كان لها علاقة بموقع وزير التربية ومحطة اعلامية تكون دائما بموقع القريب من وزير التربية. الوزير الحالي مسكين لم يكتشف فسادا في الوزارة كما قال ولكن يتم توريطه بملفات “ما بيفهم شو بيحكي فيها”.

وقال: “الاموال التي حوّلت من مصرف لبنان الى صندوق مدرسة رسمية في النبطية.. وكانت القضية تتعلق بتحويل اموال المجتمع الدولي لدفع صندوق المدرسة للبنانيين والسوريين.. ولكن البنك الدولي عاد ليقول لا نستطيع في هذا الشهر تحويل الاموال فعدنا الى تحويلها الى مصرف لبنان وعاد البنك الدولي ليدفع بعد اشهر. ولو سأل الصحافيون الاستقصائيون لكانوا عرفوا”.

عن موضوع العقارات الخاصة به، قال:”اتصلوا بي من محطة تلفزيونية ليقولوا انني املك 25 عقارا.. فقلت لهم “أبدا” أملك اكثر بكثير من ذلك وانا اشتريت هذه العقارات قبل عودتي الى لبنان وبالتالي قبل دخولي الشأن العام حتّى”.

وشدد على انه “مستعد لتدقيق جنائي في كافة اموالي واملاكي”.

واضاف: “انا لا اعمل مع الدولة ولا اخذ مناقصات من الدولة بينما من يفتح الهواء للحملات عليّ يتقدم ويأخذ مناقصات من الدولة “.

وعن رأيه باداء وزير التربية طارق المجذوب، قال: “احمل وزير التربية المباشرة على عدّة امور.. انهيار قطاع التربية هو مسؤول عنه اذ لا يأخذ قرارات صحيحة تربويا”.

واعتبر ان “”لا ظلم ولا قهر” على الطالب اللبناني اكثر من الذي يمارسه وزير التربية الحالي على الطلاب “.

وقال: “الوزير لم يقم بعمله بدراسة ما اذا كان الطلاب درسوا بتساو لاجراء امتحاناتهم او ان كان اهلهم يمكنهم ان يوصلوهم الى مراكز الفحوصات وتأمين البنزين لهم؟ وما قيمة امتحان بربع منهج؟ فلتكن الغربلة في امتحانات دخول الجامعة”.

واضاف: “ليت وزير التربية ادار الوزارة.. هناك من يديره وهذه هي المشكلة”.

وعن رأيه باداء وزير التربية طارق المجذوب، قال: “احمل وزير التربية المباشرة على عدّة امور.. انهيار قطاع التربية هو مسؤول عنه اذ لا يأخذ قرارات صحيحة تربويا”.

واعتبر ان “”لا ظلم ولا قهر” على الطالب اللبناني اكثر من الذي يمارسه وزير التربية الحالي على الطلاب “.

وقال: “الوزير لم يقم بعمله بدراسة ما اذا كان الطلاب درسوا بتساو لاجراء امتحاناتهم او ان كان اهلهم يمكنهم ان يوصلوهم الى مراكز الفحوصات وتأمين البنزين لهم؟ وما قيمة امتحان بربع منهج؟ فلتكن الغربلة في امتحانات دخول الجامعة”.

واضاف: “ليت وزير التربية ادار الوزارة.. هناك من يديره وهذه هي المشكلة”.