لبنان | المجذوب: إلغاء البروفيه لا علاقة له بمتحوّر دلتا!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ 30 دقيقة

اكد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب ان “هيئة التنسيق النقابية والأسرة التربوية قالت إنها للنهاية مع إجراء امتحانات شهادة البكالوريا”.

ولفت المجذوب في حديث لقناة “الجديد” الى ان “عدد من النواب سيقدّمون اقتراح قانون لإلغاء شهادة البروفيه والهدف الرئيسي الآن هو إجراء امتحانات البكالوريا بسلام”.

وسأل المجذوب: ” إذا ألغينا امتحانات البكالوريا كيف سيكون مستوى الطلاب في الجامعة؟”، متوجهاً لطلاب البكالوريا قائلاً “ادرسوا”.

و رداً على سؤال عن إمكانية إلغاء امتحانات البكالوريا في حال انتشار “دلتا”، اجاب المجذوب: “العملية قيد المتابعة مع وزارة الصحة وغيرها من المرجعيات وإلغاء البروفيه لا علاقة له بمتحوّر دلتا”.