لبنان | عائلة الطيار شيريقيجيان: لعدم تحوير المعلومات وانتظار نتيجة التحقيق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أوضحت عائلة الطيار جورج شيريقيجيان، في بيان، أن “ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام جاء قبل التأكد من الحقائق التي تخص الطيار جورج شيريقيجيان، أو الطيار الذي سبق ودربه، أو الحيثيات خلف الحدث الأليم”.

وأضاف البيان: “إن المرحوم جورج شيريقيجيان كان يملك رخصة طيار خاص كان قد استحصل عليها من المديرية العامة للطيران المدني بعد نجاحه في جميع فحوصاته الشفهية، الخطية والجوية. كذلك، فإنّ جورج كان قد أجرى 17 رحلة بقيادته منذ استحصاله على الرخصة، ولديه ما يوازي 70 ساعة طيران”.

وأوضح البيان أن “مدرسة التدريب open sky aviation، وبالأخص المدرب الطيار ماجد عساف المعروف بمحبة التلامذة له وبكفاءته وصفة فوضوي التي استعملت لنعته لا تمت للحقيقة بصلة، وكان من الأحب على قلب جورج، وبحسب شهادة الكابتن عساف والقيمين على الشركة، كان جورج من أكثر التلامذة شغفا والتزاما وكفاءة”.

وختمت العائلة: “نرجو تجنب جميع وسائل الإعلام تحوير الحقائق أو نشر أي معلومات لم يتم التحقق منها، وانتظار انتهاء التحقيق الذي سرعان ما بدأ إثر الحادثة الأليمة”.