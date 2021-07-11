لبنان | مروان شربل: ليت عون لم يأتِ رئيساً للجمهورية!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعتبر وزير الداخلية والبلديات ​مروان شربل​، أنه فرح بأنه كان وزيرا لأنه مر بأصعب ظروف أمنية وترك الوزارة مرتاح البال، مشيرا الى أن “من هرب أمواله الى الخارج في بداية ​الأزمة​ اللبنانية هو من سرق هذا البلد، ونحن نعيش اليوم هو أن المواطن لديه القليل من الدولارات في منزله، وعندما تنتهي هذه الدولارات لن يكون الوضع هادئا أو طبيعيا على الإطلاق”.

ولفت في مقابلة تلفزيونية، الى أنه “يتمنى من رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ أن يتفق مع ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ويؤلف حكومة في أسرع وقت، ولكن لا يجوز أن يقال بأنه إما الحريري أو لا أحد، وفي الحقيقة هناك صراع بأن المسيحي والسني والشيعي يمنع تشليح صلاحيتهم، وإن لم يتفاهموا لن تتشكل الحكومة على الإطلاق، وهم لا يتفاهمون”.

وأضاف: “أقول لهم إذهبوا جميعا إن كنتم لا تريدون أن تتفقوا، وإن لم يستطع ​الرئيس عون​ والحريري الإتفاق فليستقيلا لأن هذا التفلت لا يجوز، وأنا إن كنت رئيس جمهورية غير قادر على فعل شيئ فأستقيل، وسبق وحصلت في لبنان سابقا، وأنا لا أتمنى ذهابهما، ولكن على كل عاجز عن القيام بشيئ أن يغادر منصبه”.

وأكد شربل أنّ “من حق كل إنسان أن يحلم بالأفضل والرئيس عون أيضا، وأنا أحبه لكن من حرقة قلبي أقول له هذا الكلام، وليته لم يأت رئيسا للجمهورية، وليته بقي في ​الرابية​ يعين الرؤساء ويدير السياسات”، وتابع: “لا علاقة للرئيس عون بكل كما يحصل لأنه ليس ذو صلاحيات لأنه عندما يمضي مرسوم حكومة ما لن يكون له صلاحيات، ووزير دون حقيبة أقوى من رئيس الجمهورية”.

وتابع وزير الداخلية والبلديات السابق: “يجب أن يكون هناك تنازلات من الجانبين، ويجب على رئيس الجمهورية أن يطلع على رئيس الحكومة كي يكون هناك تفاهما بين الجانبين، والحكومة لا تسير إن كان رئيس الجكمهورية متخاصما مع رئيس الحكومة أو العكس، ولا يمكن في الحالة التي نشهدها اليوم في لبنان بأي شكل”.