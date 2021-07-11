لبنان | ابو شقرا: الطلب على البنزين أكثر مما يتصوره أحد!!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 11 - يوليو - 2021 8:39 مساءً

أشار ممثل موزعي ​المحروقات​ في ​لبنان​ ​فادي أبو شقرا​ إلى أن “الشركات المستوردة للمحروقات في لبنان قامت بإفراغ كميات كبيرة جدا من ​البنزين، لكن ما نشهده هو أن الأسواق متعطشة والطلب أكثر مما يتصوره أحد”.

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أن “سبب الطوابير أمام ​محطات الوقود​ هو أن محطات بنسبة عالية لا تستلم البنزين خوفا من الإشكالات التي قد تحصل، ويجب أن تستلم في الأيام المقبلة، ونتوقع الإثنين والثلاثاء والأربعاء أن تفتح تلك المحطات، ونتمنى أن تفتح المحطات على كل الأراضي اللبنانية، وإن ارتحنا نحن سنرتاح مع المواطن”.

وحذر ابو شقرا من تخزين المحروقات في المنازل، مشيرا الى أن “التخزين في المنازل ​قنبلة​ موقوتة”.