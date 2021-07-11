لبنان | وزير الصحة أوعز بفتح تحقيق بملابسات وفاة الطفلة جوري السيد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن وزارة الصحة العامة البيان الآتي:

أوعز وزير الصحة العامة حمد حسن بفتح تحقيق بملابسات وفاة الطفلة جوري السيد، وقد تم الإتصال بكافة الجهات المعنية الطبية والإدارية وعائلة الطفلة بهدف إعداد تقرير تفصيلي ستتم دراسته في اللجنة المختصة بطب الأطفال في وزارة الصحة العامة لإجراء المقتضى.

إن وزارة الصحة العامة تتقدم من عائلة الطفلة بأحر التعازي، مؤكدة ضرورة إبداء المعنيين في القطاع الصحي والطبي أقصى درجات التضامن مع المرضى لعبور هذه المرحلة الدقيقة.