لبنان | تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في عدد من المناطق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 32 دقيقة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، سلسلة بيانات، جاء فيها:

“ستقوم وحدة من الجيش، اعتبارا من 12/7/2021 ولغاية 23/7/2021، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية الزهراني، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

وبتاريخ 12/7/2021 ما بين الساعة 6,00 والساعة 10,00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدات: عمرا، حولا، عرب اللويزة، يارون، طير حرفا، الضهيرة والبستان – الجنوب.

كما تقوم وحدات من الجيش اعتبارا من 5/7/2021 ولغاية 23/7/2021 بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري – كفرفالوس وحقلي تدريب مزرعة حنوش – حامات وتم رطيبة – اللقلوق، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.