لبنان | المستشفى المركزي في مزبود توضح ملابسات وفاة الطفلة جوري

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أوضحت الإدارة الطبية للمستشفى المركزي في مزبود في بيان اليوم، ملابسات وفاة الطفلة جوري السيد.

وقالت: “أحضرت الطفلة جوري السيد مساء 10/7/2021 الى قسم الطوارىء في المستشفى المركزي بحال حرجة مع نقص حاد بأوكسيجين الدم وبقع زرقاء على الجسم septic shock. أعطيت العلاج الكامل المناسب مع كل ما يلزم من أدوية، مع توفر قسم للعناية خاص بالأطفال. ولاحقا اتخذ قرار خارج على إرادة الطاقم الطبي وموافقته بنقل الطفلة لمستشفى آخر، مع التحذير بخطورة الحال من دون وجود وسيلة نقل مجهزة”.

وختمت: “أخرجت المريضة من قسم الطوارىء بسيارة خاصة بعد التوقيع على ورقة عدم مسؤولية المستشفى، لتعود بعد دقائق بحال توقف قلبي وهبوط رئوي، وأخضعت لعملية الإنعاش من دون نتيجة إيجابية”.