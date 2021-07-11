لبنان | تعليق إضراب الصيدليات يومي الإثنين والثلاثاء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 01:16 مساءً - منذ 60 دقيقة

أصدر تجمع اصحاب الصيدليات بياناً جاء فيه التالي:

“بعد تعهد وزير الصحة، والذي اعلنه عبر وسائل الاعلام بنيته اصدار لوائح مفصلة للادوية، بناء للاتفاق بين الوزارة والمصرف المركزي مما يتيح للمستوردين الافراج عن الادوية وتوزيعها للصيدليات بعد ان فرغت من معظم الادوية وخصوصا تلك التي تعالج الامراض المزمنة وادوية الالتهابات ومسكنات الالم وغيرها الكثير من الادوية مما جعل الصيدلي بمواجهة يومية مع المرضى ومع آخرين اعتدوا على مؤسسات صيدلانية في بعض المناطق وخصوصا في جبيل والشمال.

وحرصا على تأمين ما تبقى لدينا من دواء للمرضى المحتاجة، وبعد انقطاع قسري للاسباب التي ذكرناها، من اعتداءات على الصيادلة ونفاذ المخزون، وتبيانا لحسن النية يعلن تجمع اصحاب الصيدليات تعليق الإضراب يومي الإثنين والثلاثاء بانتظار تنفيذ وعد وزير الصحة يوم الثلاثاء المقبل على ان يقتصر البيع في هذين اليومين على الحالات الطارئة والضرورية من الادوية المتوفرة لدينا وللمرضى حاملي الوصفات القانونية ممهورة بختم وتوقيع طبيب الاختصاص.

وسوف ننتظر تنفيذ الوعد يوم الثلاثاء وفي حال عدم التنفيذ لاي سبب من الاسباب سنجد انفسنا مضطرين لاستئناف الاضراب المفتوح اعتبارا من يوم الاربعاء إن لم يتم تزويدنا بالادوية لتلبية حاجات المرضى”.