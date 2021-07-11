لبنان | فاعليات جرد القيطع: لحل يؤمن المحروقات وأمن المحطات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 01:16 مساءً - منذ ساعتين

شددت فاعليات جرد القيطع بنوابها ورؤساء بلدياتها ومخاتيرها في بيان اليوم، على “ضرورة إيجاد حل سريع لأزمة المحروقات في المنطقة، وبخاصة ان محطات البنزين عددها محدود في جرد القيطع، والتعدي عليها كمن يطلق النار على رجليه”.

كما جاء في البيان “احتدام أزمة المحروقات وتصاعد الاشكالات على المحطات أوصل العديد من اصحابها الى اتخاذ قرار بالإقفال التام تفاديا للخسائر البشرية والحفاظ على ممتلكاتهم، مما أدى الى تصاعد حدة الأزمة، كما حصل في محطات عديدة إثر هذه الإشكالات والتعديات حتى وصل بهم الحال الى خارج المحافظة”.

وختم: “أمن المحطات من مسؤولية الجميع، حتى يتم إمداد المنطقة بحاجتها من المحروقات، وعلى الأجهزة الأمنية إيجاد حل يؤمن أمن المحطات والعاملين فيها وحمايتهم. ويجب الوقوف بجانب اصحاب المحطات، لكي يستمروا، آملين منهم الصمود والصبر والوقوف بجانب الأهالي في هذه الفترة الصعبة، حتى حصول فرج قريب بإذن الله تعالى يسهم في حل هذا الموضوع”.