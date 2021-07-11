لبنان | البزري يحذّر من التراخي: هذا هو الخطر الحقيقي على ​المستشفيات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 26 دقيقة

حذر رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح “كورونا” ​عبد الرحمن البزري​ في حديث إذاعي من أن التفلت من إجراءات ​الوقاية​ من فيروس “كورونا” سيضعنا مجدداً أمام سيناريو سيء.

ولفت إلى ان “أسباب إرتفاع أعداد ​الإصابات​ بالوباء مجدداً هي تراخي المواطنين وتراجع الإجراءات، إضافة إلى قدوم أعداد كبيرة من المغتربين إلى ​لبنان​ والمتحور “​دلتا​” يملك قدرة كبيرة على الإنتشار”.

وأكد انه “نملك مناعة مجتمعية عالية ستساعدنا على الحد من تفشي الوباء لكن ذلك مرتبط بالتزام الناس بالإجراءات المطلوبة، داعياً إلى الإقبال على حملات التلقيح لأنها تساعد في تحصين مجتمعنا أكثر فأكثر”. وقال: “الخطر الحقيقي اليوم على ​المستشفيات​ يتمثل في نقص المواد الطبية والحيوية والنقص الحاصل في الكادر الطبي والتمريضي.