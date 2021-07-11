لبنان | يمق يعرض مع وفد من أصحاب المولدات شؤون القطاع

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 36 دقيقة

استقبل رئيس بلدية طرابلس رياض يمق في مكتبه في القصر البلدي، وفدا من أصحاب المولدات في المدينة، وكان بحث في مشكلة الكهرباء والاشتراكات.

ونوه يمق ب”الدور الحيوي لأصحاب المولدات في هذه المرحلة”، مشددا على “أهمية إنصاف المشتركين في كل أحياء طرابلس وخصوصا القاطنين في الأحياء الشعبية”. وتطرق الى “ما يعانيه اصحاب المولدات من صعوبات وتحديات تحد من إمكان الاستمرار، ولا سيما لجهة شح المازوت وتحكم السوق السوداء به كما وسعرا، إضافة لسعر صرف الدولار الذي ينعكس سلبا على أكلاف الصيانة والاكسسوار والزيوت والفلاتر”.

من جهتهم، أبدى أصحاب المولدات تفهمهم لما طرحه يمق ومعاناة الناس بسبب غياب خدمات مؤسسات الدولة، وأطلعوه على معاناتهم وحجم الاضرار والاكلاف الواقعة على عاتقهم وفاقت قدراتهم. وتمنوا عليه السعي لدى المراجع المختصة لضمان تأمين الكميات العادلة والمستمرة من المازوت لمولدات المدينة وبالسعر الرسمي.

واتفق المجتمعون على استمرار اللقاءات والمتابعة حتى الوصول الى آلية تحفظ حصة المدينة من المحروقات، وعلى تكثيف التنسيق لتوحيد تسعيرة الاشتراك وساعات التغذية، بما يحفظ حقوق الجميع.