لبنان | إسرائيل: حزب الله يقف وراء محاولة تهريب الأسلحة على حدود لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - يوليو - 2021 9:18 صباحًا

قالت وسائل إعلام عبرية، إن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى ضلوع “حزب الله” اللبناني في عملية تهريب الأسلحة التي تم إحباطها ليل أمس في قرية الغجر الحدودية.

وأشار موقع “والا” العبري، إلى أن “الجيش الإسرائيلي يقدر أن حزب الله قام مؤخرا بتوطيد العلاقات مع مواطني إسرائيل العرب”، كما يقدر أن الحزب “يقف وراء محاولة تهريب 44 مسدسا باهظ الثمن”.

وتابع أنه “بحسب التقديرات (للجيش الإسرائيلي) فإن حزب الله يهدف عبر تهريب الأسلحة إلى تشجيع العمليات الإرهابية في إسرائيل خصوصا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)”.

وأضاف أنه “عقب ضبط عملية تهريب الأسلحة باهظة الثمن مساء أمس، أوضحت المؤسسة الدفاعية أن هناك اتجاها تصاعديا حادا لتهريب الأسلحة من لبنان إلى إسرائيل، حيث تم خلال الشهر الماضي وحده ضبط أكثر من مئة قطعة سلاح على الحدود”.

ونقل الموقع عن مصادر دفاعية قولها إن “حزب الله، يعمل على تأسيس بنية تحتية إرهابية في إسرائيل، يمكن أن تنفذ هجمات في حالة صدور قرار”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي،السبت، إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان. وأعلن أنه يتحقق بإمكانية تقديم حزب الله مساندة لمحاولة تهريب الأسلحة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، إنه تم ضبط 43 قطعة سلاح في منطقة الغجر رصدتها استطلاعات جيش الدفاع في حقائب من لبنان.

وكتب ادرعي عبر حسابه على تويتر: “هرعت قوات من الجيش والشرطة إلى المكان وتمكنت من ضبط 43 قطعة سلاح تقدر قيمتها بنحو 2.7 ميليون شيقل جديد”.

ونبه إلى تحقيقات يجريها الجيش الإسرائيلي في إمكانية تقديم حزب الله اللبناني مساندة لمحاولة التهريب، وهوية المتورطين فيها.