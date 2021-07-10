لبنان | صور مؤلمة جداً.. كلب شرس يهاجم طفلاً وجدّه وسط صيدا!

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 10:25 مساءً - منذ 42 دقيقة

آخر تحديث: 10 - يوليو - 2021 10:45 مساءً

هزت حادثة مفجعة مدينة صيدا، كان ضحيتها طفل صغير وجده، حيث تعرضوا لهجوم من كلب شرس أدى لإصابتهم بجروح بليغة.

وفي التفاصيل فقد تعرض طفل لم يكمل عامه الثاني وجده الستيني لهجوم مفاجىء من كلب يقتينه الجد وهو من نوع “روت وايلر” ، في حديقة مبنى في شارع تقي الدين شمالي وسط مدينة صيدا.

حيث عض الكلب رأس الطفل ونهشه وعض يد جده ، فاصيب الطفل بجروح بالغة في الرأس والجد في يده قبل ان يتمكن الاخير بمعاونة بعض الجيران من السيطرة على الكلب المستشرس .

وحضر الى المكان عناصر من فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد وعملوا على إسعاف الطفل والجد قبل ان يتم نقلهما الى مستشفى النبطية الحكومي لتلقي العلاج المناسب .