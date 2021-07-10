لبنان | اتحاد موظفي الفنادق والمطاعم: نخشى من نهاية ما تبقى من القطاع

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 10:25 مساءً - منذ 47 دقيقة

وزارة السياحة تسمح للمطاعم بالعمل، وذلك من خلال خدمة التوصيل إلى المنازل

صدر عن اتحاد موظفي الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو في لبنان بياناً جاء فيه:

“تتزايد مخاوف الإتحاد مما ينتظر موظفي القطاع في الأيام المقبلة بعد الإهمال الحكومي وإهمال المرجعيات لما آلت اليه الأمور لجهة سعر صرف الدولار، بالإضافة لرفع الدعم من دون دراسات وتعديلات تطال معاشات الموظفين والخدمات، بالإضافة الى انعدام الغطاء الصحي من قبل المستشفيات لمنتسبي الضمان الإجتماعي”.

وحذر الإتحاد من المس بالإحتياطي الإلزامي وما تبقى من أموال الناس لدعم البطاقة التمويلية، ويثني على أهمية تنفيذها من أموال خارجية ودولية ويكون موظفو القطاع السياحي من المستفدين منها بكامله.

ودعا الإتحاد الى التعالي عن الخلافات التي تؤول الى عدم تأليف حكومة إختصاصيين إصلاحية ينتظرها اللبنانيّون منذ سنة مثل مياه الصحراء لأمل وحيد للحد من الإنهيار والذل الذي نعيشه يوميّاً.

وختم: “وأخيراً تبقى مخاوفنا من نهاية هذا الصيف على أن تكون للأسف نهاية ما تبقى من القطاع مع رحيل المغتربين والسياح مع غياب السياحة الداخلية نظراً لغلاء المعيشة”.