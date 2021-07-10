لبنان | الدكتور أبيض: على الدولة أن تجد لنا حلولاً لأننا مقبلون على موجة ​كورونا​

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 10:25 مساءً - منذ ساعتين

أشار مدير عام ​مستشفى رفيق الحريري الحامعي​، الدكتور ​فراس أبيض​، إلى أن “القدرة في المستشفى الحكومي محدودة جدا كي نتمكن من شراء ​المازوت​، ولا يمكننا أن نكبّد المرضى الذين يأتون إلينا مبالغ اضافية، وهم يهربون من ​المستشفيات الخاصة​ للسببب نفسه”.

وفي حديث تلفزيوني، قال الدكتور أبيض تلقينا “مساعدات سيّرنا أمورنا بها حاليا، ولكن على المدى المتوسط والبعيد لا يمكن أن نستمر بهذه الطريقة، وعلى الدولة أن تجد لنا حلولاً لأننا مقبلون على موجة ​كورونا​ في ظل الارتفاع في عدد الإصابات ويجب أن نتحضر لها”.