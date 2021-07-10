لبنان | أهالي ضحايا المرفأ عقب لقائهم فهمي: لم يقنعنا.. وقد يكون مضغوط عليه

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 10:25 مساءً - انتهى قبل قليل اللقاء الذي جمع وفداً من أهالي ضحايا انفجار المرفأ مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في منزله.

وعقب اللقاء، صرح المتحدث باسم أهالي ضحايا المرفأ بأنه من الواضح أن الوزير فهمي واقع بين نارَين أساسيتين أو مضغوط عليه ولا يستطيع الخروج من هذا الضغط أو محكوم بالدائرة القانونية في الوزارة وهو يشهد بنزاهة القاضي طارق البيطار.

وأكد اهالي الضحايا بأنهم نقلوا غضبهم للوزير، وطلبوا منه أن يغير رأيه وموقفه فيما يخص رفع الحصانة.

وأشاروا إلى أن الوزير فهمي طلب منّهم اللقاء مجدداً الاثنين لكنهم رفضوا ذلك إذا كانوا سيسمعون نفس الكلام، وطلبوا منه لحظة تأمّل.

وختموا القول: “لم يقنعنا الجواب…قد يكون مضغوط عليه، ونحن مستمرون بمسيرتنا التصعيدية”.