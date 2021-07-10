لبنان | بالفيديو.. لقاء أهالي شهداء المرفأ بالوزير فهمي

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 5 دقائق

آخر تحديث: 10 - يوليو - 2021 8:00 مساءً

التقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في منزله، عدداً من أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت، وذلك عقب تنفيذهم اعتصاماً أمام منزله بعد مسيرة انطلقت من ساحة الشهداء مروراً بمنزل النائب نهاد المشنوق.

وكان عدد من الاهالي المشاركين في الاعتصام رفضوا الصعود إلى منزل فهمي وأصروا على نزوله لمقابلتهم عند مدخل مبنى المنزل، إلا أن عدداً آخر منهم صعد والتقى به في دارته.

وعقب انتهاء اللقاء، صرح المتحدث باسم ضحايا انفجار مرفأ بيروت بأنه من الواضح أن الوزير فهمي واقع بين نارَين أساسيتين أو مضغوط عليه ولا يستطيع الخروج من هذا الضغط أو محكوم بالدائرة القانونية في الوزارة وهو يشهد بنزاهة القاضي طارق البيطار.

