لبنان | إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

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آخر تحديث: 10 - يوليو - 2021 7:17 مساءً
مستشفى رفيق الحريري الجامعي
أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، وجود حالتين حرجتين لديه.
وجاء في التقرير:
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 311
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 13
– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2
– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1201
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 2
– حالات وفاة: 0
وأشار المستشفى الى ان مركز لقاح كوفيد-19 داخله “بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.
رقم الهاتف 01832070 ورقم الواتساب 70056182”.