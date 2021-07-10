لبنان | إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 52 دقيقة

آخر تحديث: 10 - يوليو - 2021 7:17 مساءً

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، وجود حالتين حرجتين لديه.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 311

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 13

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1201

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 2

– حالات وفاة: 0

وأشار المستشفى الى ان مركز لقاح كوفيد-19 داخله “بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.

رقم الهاتف 01832070 ورقم الواتساب 70056182”.