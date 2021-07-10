لبنان | مصلحة الليطاني: رفع إنتاج معامل الليطاني الى قدرة 100 ميغاوات بشكل استثنائي

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان لها، أنه “بعد أن تم ربط معامل الليطاني مع معمل دير عمار العائد لمؤسسة كهرباء لبنان، وبعد أن تأمن ثبات الشبكة العامة على التوتر العالي لناحيتي الفولتية voltage والذبذبة frequency، وبعد التنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان ولخدمة المواطنين، تم رفع انتاج معامل الليطاني الى قدرة 100 ميغاوات بشكل استثنائي وبشكل موقت، الى أن يتم ثبات الشبكة العامة”.

كما أعلنت أنها “ستعاود تطبيق برنامج التقنين السابق الذي كان معتمدا قبل أزمة اليومين السابقين، وذلك ابتداء من مساء هذا اليوم”.