لبنان | القاضي البيطار ينفي التصريحات المنسوبة إليه!

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - يوليو - 2021 6:28 مساءً

نفى المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ما نُشر عبر أحد المواقع الإخبارية عن تصريحات منسوبة اليه تتعلق بمسار التحقيق، مؤكداً أنه لم يدلِ بأي تصريح عملاً بموجب التحفظ الذي يلتزم به، وهو ولم يحدد مسارات ولم يؤكد أو يستبعد فرضيات، وأن ما ورد في المقال المشار اليه إنما يعبّر عن رأي كاتبه، رغم ورود بعض المعلومات الصحيحة التي نقلها الكاتب في إطار محادثة معه وفي مكتبه.

يشار إلى تصريحات منسوبة للمحقق العدلي طارق البيطار، تم تداولها صباح اليوم، نشرها موقع “التلفزيو العربي” تحت عنوان: “إنفجار مرفأ بيروت.. البيطار يكشف لـ”العربي” مصير التحقيق وفرضياته”.