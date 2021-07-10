لبنان | العثور على قذائف و ألغام مع صواعقها في هذه المنطقة

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ دقيقة واحدة

آخر تحديث: 10 - يوليو - 2021 5:04 مساءً

كشفت المديرية العامّة لِقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة في بلاغ أنه عُثِر عند السّاعة التاسعة من قبل ظهر اليوم 10-7-2021، على قذائف مرمية في حاوية نفايات بالقرب من محلّة “سوق الأحد” في منطقة الأشرفية–بيروت.

وأكدت أن على الفور حضرت إلى المكان دوريات من فصيلة الأشرفية في وحدة شرطة بيروت ومكتب الحوادث المركزي في وحدة الشرطة القضائية، وضربت طوقاً أمنياً حول المكان.

وبعد الكشف من قِبَل خبير المتفجرات، تبيّن أنّ عددها 5 قذائف “إنيرغا” و 4 ألغام مضادّة للأفراد مع صواعق تفجير عائدة لها، وهي غير معدّة للتفجير، وقد جرى ضبطها من قِبل الخبير المذكور، كما أن التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، وفق البلاغ.