لبنان | فادي علامة: هل ينتظر المعنيين كارثة ليتحركوا؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ 6 دقائق

آخر تحديث: 10 - يوليو - 2021 4:59 مساءً

غرد النائب فادي علامة عبر حسابه على تويتر:

“أكثر من ٢٤ ساعة متواصلة على إنقطاع التيار الكهربائي مترافقة مع تزايد إصابات كورونا بعد إنتشار المتحور دلتا ما يعني حكماً تزايد عدد الأشخاص الذين قد يحتاجوا لعناية في المستشفيات وللاوكسجين ما يضيف عبء متراكم على القطاع الصحي المنهك أساساً”

وأضاف: “إلى متى ستصمد مولدات الطاقة الاحتياطية؟ وماذا عن المازوت والصيانة؟ هل ينتظر المعنيين كارثة لا سمح الله ليتحركوا؟”