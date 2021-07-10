لبنان | عقيص: زمن الحصانات ولّى

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

رأى عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص أنّ “قضية انفجار المرفأ أصبحت القضية الأهمّ”، جازماً أنّ “إجراء هيئة مكتب المجلس غير ملائم على الإطلاق ولا يحمل أي عنصر من عناصر الملاءمة”.

وذكّر، في حديث لتلفزيوني”، بأنّ “القاضي فادي صوّان وجّه مراسلة مماثلة إلى مجلس النواب وحينها لم يدعُ رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى اجتماع الهيئة المشتركة وعلى هذه الهيئة أن تعود إلى الإنعقاد في أسرع وقت”، جازماً أنّ “القوات اللبنانية” ستصوّت مع التوصية برفع الحصانة وليتحمّلوا مسؤوليّتهم أمام التاريخ واللبنانيين وعلى البريء أن يثبت براءته أمام المرجع القضائي المختصّ”.

وقال عقيص: “لم ترفض أيّ كتلة نيابيّة رفع الحصانة وزمن الحصانات المطلقة ولّى إلى غير رجعة”، معلناً أنّ “القوات” ستقيم الدليل القاطع أمام الرأي العام الدوليّ وتحديداً الأمم المتحدة بأنّ أيّ أمل يُرجى من التحقيق الداخلي سقط في حال لم يتمّ تحمّل المسؤوليّات المطلوبة للوصول إلى العدالة”.