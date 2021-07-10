لبنان | الأسمر: لتأمين الكهرباء الى مستشفى رفيق الحريري

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 01:22 مساءً - منذ 4 دقائق

حيا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في بيان اليوم، “رئيس مجلس إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس الأبيض واللجنة التأسيسية لمستخدمي وأجراء المستشفى وكل الطاقم الإداري والطبي، على الجهود الجبارة التي تبذل لاستمرارية العمل في المستشفى، في ظل الانقطاع المتواصل للتيار وعدم قدرة المولدات على تشغيل كل أقسام المستشفى، إذ اقتصرت القدرة على العناية الفائقة والطوارىء والعمليات، ونتيجة لذلك يعاني الطاقم الطبي والإداري والمرضى ظروفا صعبة جدا في بقية الأقسام، حيث لا كهرباء ولا تكييف”.

وطالب المعنيين ب “تأمين الكهرباء بأي طريقة، علما بأن وزير الطاقة ريمون غجر والمسؤولين في مؤسسة كهرباء لبنان، لم يألوا جهدا في هذا الإطار لربط المستشفى بالشبكات العاملة”. وقال: “استمرار الوضع على ما هو عليه، يكلف إدارة المستشفى بين 500 و 600 مليون ليرة شهريا ثمنا للمحروقات، وهذا ما لا طاقة لها على احتماله، وسيؤدي الى اقفال هذا المرفق الطبي المهم. من هنا، ضرورة المسارعة من الجميع لمد يد العون الى المستشفى الذي بذل الكثير لخدمة الفقراء والعمال ومرضى كورونا وشكل ويشكل الخط الأول للدفاع عن فئات كبيرة من الشعب في الظروف الصعبة والكارثية التي نعيشها”.

ودعا الى “حكومة إنقاذ فورا لأن الوضع خرج عن السيطرة والشعب دخل نفق الجوع والحرمان وفقدان كل الخدمات ومقومات العيش، مما ينذر بالشر الأمني والفلتان والفوضى.