لبنان | لبنان تخطى حاجز المليون “جرعة أولى” من اللقاحات

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 01:22 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت رئيسة اللجنة التنفيذية للقاح بترا خوري ان “الماراتون توقف لأسباب تقنية، ولكن المواعيد التي أُخذَت ستُنقل الى الاسبوع المقبل”.

وأشارت خوري تلفزيوني ان “الاقبال على الماراتون كان جيّدًا لا سيّما للفئات المستهدفة”، وكشفت عن ان لبنان “تخطى حاجز المليون جرعة أولى من اللقاحات”. وشدّدت على ان “الفئات الشابة يجب أن تُضبط، لأنها أكثر الفئات التي تُخالط أشخاصًا وتنقل اليهم العدوى”.

وعن احتمالية اقفال البلد مجددا، قالت خوري “كل شيء ممكن، وارقام الاصابات هي التي ستُقرّر”، مضيفة الى انه ” عندما أُغلق البلد سابقًا كانت الارقام مرتفعة جدًا، ولم يكن هناك تمنيع مجتمعيّ، أمّا اليوم فالأرقام مختلفة، ولا تزال تحت السيطرة، والفئات العمرية الأكثر عرضة للتضرر قد تلقت اللقاحات”.