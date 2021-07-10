لبنان | “الإشتراكي”: لعدم الانزلاق إلى أي سجال

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 01:22 مساءً - منذ 3 ساعات

دعا الحزب التقدمي الإشتراكي مناصريه لعدم الانزلاق إلى أي سجال، وإلى مقاربة الأمور بمزيد من الوعي والتبصر والحرص، والتمسك الكامل بمضمون ما تم التوافق عليه في اللقاءات التي انعقدت في هذا الإطار.

وصدر عن مفوضية الإعلام في الحزب ما يلي:

“حرصاً على ألا تضيع الجهود التي بُذلت وتُبذل لإنهاء كل الإشكالات المؤسفة التي وقعت في الجبل، وبعد بيان عائلتي الشهيدين رامي سلمان وسامر أبي فراج الكريمتين، ومع الاحترام لدمائهما والتفهم الكامل لمشاعر عائلتيهما، فإننا ندعو لعدم الانزلاق إلى أي سجال، وإلى مقاربة الأمور بمزيد من الوعي والتبصر والحرص، والتمسك الكامل بمضمون ما تم التوافق عليه في اللقاءات التي انعقدت في هذا الإطار، وما صدر عنها من بيانات أكدت على المعالجة وفق المسارات القضائية والأعراف المعمول بها في طائفة الموحدين الدروز”.