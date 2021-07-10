لبنان | الليطاني تتوقع عودة التيار إلى شبكة التوتر العالي

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 30 دقيقة

توقعت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان اليوم، “عودة التيار إلى شبكة التوتر العالي، وبالتالي إعادة التغذية وفق البرنامج المعتاد للقرى المستفيدة من معامل الليطاني فور استقرار الشبكة، وذلك بعد طلب مصلحة التنسيق في كهرباء لبنان إجراء مناورات لإعادة تشغيل معمل دير عمار، وبعد ربط مجموعة من المعامل على الشبكة”.

وفي وقت سابق، اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني انه وبعد ان اصبحت كافة معامل مؤسسة كهرباء لبنان خارج الخدمة منذ الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة الواقع في 9 تموز 2021 واصبحت كافة شبكات التوتر العالي خارج الخدمة، فإن كافة معامل توليد الطاقة الكهرومائية التابعة للمصلحة اصبحت معزولة عن الشبكة العامة مما ادى الى توقفها كليا عن الانتاج.

واشارت المصلحة في بيان، الى انه وبسبب وجود داخل معملي عبد العال وشارل حلو ينابيع ويتوجب ضخ المياه المتدفقة منها الى خارج المعمل فإن المصلحة ستعمد الى تشغيل هذه المعامل بقدرة متدنية، وستعمد لاسباب تقنية الى ربط خطوط التوتر المتوسط 15 ك.ف فقط وعزل محطاتها عن خطوط التوتر العالي 66 ك.ف.