لبنان | أبيض: اللقاحات آمنة

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فرس أبيض أن اللقاحات آمنة. وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “يتم دعم الثلاجات التي يتم تخزينها فيها بواسطة مولدين منفصلين وUPS بطاقة عمل 8 ساعات”.

وأضاف: “تتم مراقبة درجة الحرارة بشكل مستمر داخليًا وخارجيًا. اللقاحات آمنة”.

وعبّر أبيض في وقت سابق عن الامتعاض الشديد والمعاناة التي تعيشها المستشفيات نتيجة التقنين في الكهرباء.

وقال عبر “تويتر”: “كيف تستعد مستشفى لانقطاع التيار الكهربائي لمدة ٢٦ ساعة او اكثر؟ من المسؤول عن أية خسائر في الأرواح ستنتج عن ذلك؟ لا يمكن للسلطات إدعاء الجهل بما يجري، فقد ارسلت رسائل إلى المعنيين، وتم إطلاق صرخة في الاعلام، فما الذي يمكن فعله أكثر؟ أليس من نهاية لهذا الظلام؟ خلص بقا، تعبنا”.