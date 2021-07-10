لبنان | قيومجيان: “القوات” مع إعطاء الأذن بالملاحقة

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكد الوزير السابق ريشار قيومجيان أن كل الحصانات تسقط أمام قطرة دم شهيد وضحية، أمام دمع المحزونين وألم الموجوعين ويأس المنكوبين. وقال عبر “تويتر”: “القوات اللبنانية مع إعطاء الأذن بالملاحقة، مع الذهاب فورا الى الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت على رفع الحصانة”.

وأضاف: “نعم للمحاسبة، نعم للعدالة، نعم لرفع الحصانات الآن”. مرفقاً التغريدة بوسم: #انفجار_مرفأ_بيروت

في الموازاة، أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن تأجيل البت ‏بموضوع رفع الحصانات بحسب ما قيل هو بانتظار أن نزود بمستندات ‏إضافية لتكوين رأي ليقوموا بعدها بالتوصية فيما يتعلق برفع الحصانات.‏

وأوضح في مداخلة تلفزيونية أنه بالنسبة لتكتل الجمهورية القوية، ‏الموقف واضح وكان اليوم لا بد أن نأخذ التوصية برفع الحصانة وأن ‏نذهب بها إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي، وهناك يصوت النواب مع أو ‏ضد، ونحن سنصوت مع رفعها.‏