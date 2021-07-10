لبنان | قيومجيان: “القوات” مع إعطاء الأذن بالملاحقة

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الوزير السابق ريشار قيومجيان
أكد الوزير السابق ريشار قيومجيان أن كل الحصانات تسقط أمام قطرة دم شهيد وضحية، أمام دمع المحزونين وألم الموجوعين ويأس المنكوبين. وقال عبر “تويتر”: “القوات اللبنانية مع إعطاء الأذن بالملاحقة، مع الذهاب فورا الى الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت على رفع الحصانة”.
وأضاف: “نعم للمحاسبة، نعم للعدالة، نعم لرفع الحصانات الآن”. مرفقاً التغريدة بوسم: #انفجار_مرفأ_بيروت
في الموازاة، أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن تأجيل البت بموضوع رفع الحصانات بحسب ما قيل هو بانتظار أن نزود بمستندات إضافية لتكوين رأي ليقوموا بعدها بالتوصية فيما يتعلق برفع الحصانات.
وأوضح في مداخلة تلفزيونية أنه بالنسبة لتكتل الجمهورية القوية، الموقف واضح وكان اليوم لا بد أن نأخذ التوصية برفع الحصانة وأن نذهب بها إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي، وهناك يصوت النواب مع أو ضد، ونحن سنصوت مع رفعها.