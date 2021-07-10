لبنان | الانهيار الكامل والشامل تابع.. دولار السوق السوداء يحلّق

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

لا يزال دولار السوق السوداء يحلّق في ظل الانهيار الكامل والشامل الذي يعاني منه لبنان منذ أشهر. وسجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت، ما بين 19200 و19300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان، الأربعاء الماضي، للمرة الثالثة خلال أسبوع، ولا تزال أزمة طوابير السيارات أمام محطات البنزين مستمرة. ووصف البنك الدولي، الشهر الماضي، الأزمة اللبنانية بأنها أسوأ حالة كساد في التاريخ الحديث. وفقدت العملة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها وانزلق أكثر من نصف السكان إلى الفقر.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.