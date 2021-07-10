لبنان | كريدية: مستعدون لتزويد مستشفى بيروت الحكومي بالكهرباء السبت والأحد

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

اشار رئيس هيئة اوجيرو عماد كريدية الى ان انقطاع الإنترنت في مراكز التلقيح هو النتيجة. أما السبب الوحيد بحسب كريدية فهو انقطاع الكهرباء عنها وافتقادها لمادة المازوت لتشغيل مولداتها إن وجدت.

ولفت في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه “بمعزل عن إصرار البعض على تحميل أوجيرو ذنب لم تقترفه فالهيئة مستعدة لتزويد مركز التلقيح في مستشفى بيروت الحكومي بالكهرباء يومي السبت والأحد القادمين عبر مولداتها في مركز بئر حسن في حال فشل المعنيين بالقيام بواجبهم بتزويدها بها”.

في هذا لمجال، أعلنت وزارة الصحة في وقت سابق عن إلغاء ماراتون أسترازينيكا وفايزر الذين كان مزمعاً إقامتهما غداً لأسباب تقنية تتعلق بإنقطاع شبكة الإنترنت والتيار الكهربائي عن معظم المراكز و المواعيد المحددة سترجأ تلقائياً إلى الأسبوع المقبل على أن تعاود جميع المراكز العمل بشكل طبيعي يوم الإثنين.