لبنان | طقس صيفي اعتيادي في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

يؤثر على لبنان طقس صيفي اعتيادي ورطب، يستمر في الايام المقبلة مع فروقات طفيفة بدرجات الحرارة بين يوم وآخر، فيما يستمر تشكل الضباب على الجبال.

في تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

السبت :

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣٢ درجة بقاعا بين ١٥ و ٣٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٧ و ٢٦ درجة

٢- الجو : قليل السحب يتحول الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب

٣- الرياح : غربية تنشط معتدلة ٢٠-٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٥٠ – ٨٠٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠٠٩ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

الاحد : ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣٢ درجة، ٣٣ درجة بقاعا و ٢٧ درجة على ١٠٠٠متر والأجواء قليلة السحب الى غائمة جزئيا مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

الاثنين : استقرار بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣١ درجة، ٣٣ درجة بقاعا و ٢٧ درجة على ١٠٠٠متر والاجواء قليلة السحب الى غائمة جزئيا مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.