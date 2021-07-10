لبنان | سعر جديد لربطة الخبز.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - يوليو - 2021 9:16 صباحًا

حددت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض”، في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على كافة الأراضي اللبنانية، وذلك استناداً الى ارتفاع سعر صرف الدولار، والى اسعار المحروقات وارتفاع كلفة نقل الطحين من المطاحن الى الأفران ونقل الخبز من الافران الى مراكز البيع، واستناداً الى سعر القمح في البورصة العالمية، واستنادًا للدراسة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك، ونظراً للظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون، حدد سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض” وفقاً لما يلي:

– في الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم كبيــــر على أن لا يقل وزنها عن 883 غرام بسعر 4000 ل.ل. كحدٍ أقصى.

ربطة حجم وســـط على أن لا يقل وزنها عن 408 غرام بسعر 2750 ل.ل. كحدٍ أقصى.

– في المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم كبيــــر على أن لا يقل وزنه عن 883 غرام بسعر 4250 ل.ل. كحدٍ أقصى.

ربطة حجم وســـط على أن لا يقل وزنها عن 408 غرام بسعر 3000 ل.ل. كحدٍ أقصى.