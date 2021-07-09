لبنان | لماذا تم إلغاء ماراتوني أسترازينيكا و فايزر غداً؟!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ 48 دقيقة

آخر تحديث: 9 - يوليو - 2021 10:28 مساءً

أعلنت اللجنة التنفيذية للقاح كورونا في تغريدة على حسابها عبر “تويتر” عن “إلغاء ماراتوني أسترازينيكا و فايزر الذين كان مزمعًا اقامتهما غدا لأسباب تقنية تتعلق بانقطاع شبكة الانترنت والتيار الكهربائي عن معظم المراكز”.

وصرحت اللجنة أن “المواعيد التي تم تحديدها غدا في مراكز التلقيح سترجأ تلقائيا إلى الأسبوع المقبل”.

كما أوضحت أن ” جميع المراكز ستعاود العمل بشكل طبيعي يوم الاثنين”.