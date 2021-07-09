لبنان | شركة الأجواء المفتوحة: التحقيق في حادثة غوسطا جارٍ من قبل لجنة مستقلة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكدت “شركة الأجواء المفتوحة ش.م.ل” في بيان أنه “تبعا للحادث الأليم والمؤسف لسقوط لطائرة -Cessna 172 OD AAB المشغلة من شركة الأجواء المفتوحة ش.م.ل. الذي وقع بتاريخ 8/7/2021 في منطقة غوسطا – كسروان في رحلة مستأجرة من قبل طيار مجاز من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، خلال رحلة جولة لمشاهدة معالم منطقة جونيه – جبيل، تتقدم الشركة من عائلات الضحايا بأحر التعازي، وتؤكد ان الحادث المذكور قيد التحقيق من لجنة مستقلة تألفت لهذا الخصوص من المديرية العامة للطيران المدني اللبناني ومؤلفة من طيارين واختصاصيين وفنيين”.

وشددت على أن “الأولوية القصوى للشركة هي سلامة عمل طائراتها والطيارين الذين يستعملون طائراتها الركاب الذين يستقلونها”، وأكدت أنه “سيتم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالحادث وإبلاغ المعنيين وذوي الضحايا بنتيجة التحقيقات الجارية فور انتهائها”.