لبنان | إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - يوليو - 2021 9:39 مساءً

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا داخله، وجاء فيه:

“عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 624

AstraZeneca: 391

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 592 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 13

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 1

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 0

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1201 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 3

– حالات وفاة: 0