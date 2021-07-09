لبنان | إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

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آخر تحديث: 9 - يوليو - 2021 9:39 مساءً
مستشفى رفيق الحريري الجامعي
أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا داخله، وجاء فيه:
“عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 624
AstraZeneca: 391
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 592 فحصا.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 13
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 1
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 0
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1201 حالة شفاء
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 3
– حالات وفاة: 0