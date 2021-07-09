لبنان | “كابوس” جنون الدولار يدفع لاحتجاجات وقطع للطرقات.. “صور”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - يوليو - 2021 9:59 مساءً

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء انخفاضاً طفيفياً، حيث بلغ 19475 ليرة للبيع و19525 ليرة للشراء.

فيما اقترب اليوم من كابوس الـ20 ألف ليرة، بعدما كان بحدود الـ15 الف من اسبوعين.

وعلى وقع قفزات الدولار المتسارعة، تواصلت الإحتجاجات في لبنان على خلفية تردي الأوضاع الإقتصادية وانهيار الليرة، وأزمة طوابير البنزين، وانقطاع الكهرباء.

عل طريق كورنيش المزرعة – بيروت قطع محتجون بمستوعبات النفايات احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية وارتفاع سعر الدولار ما تسبب بزحمة سير خانقة .

كما قطع محتجون أوتوستراد خلدة باتجاه بيروت بواسطة شاحنات، ما تسبب بزحمة سير خانقة.

كذلك تم قطع الطريق في ساحة الشهداء وتحت جسر الكولا.

كما أقفل محتجون الطريق في محلة الصيفي قرب بيت الكتائب وفي ساحة الشهداء عند مبنى جريدة “النهار”، اعتراضا على تردي الاوضاع المعيشية

بقاعاً، قطع عدد من المحتجين طريق جب جنبن – غزة.