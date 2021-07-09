لبنان | المرصد القانوني: القضاء اللبناني وحده ممثلا بالمحقق العدلي هو من يبرئ ويدين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

اعتبرت اللجنة القانونية في “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد – المرصد القانوني” في بيان بعد اجتماعها اليوم، أن “القضاء اللبناني وحده ممثلا بالمحقق العدلي هو من يبرئ ويدين”.

وأشارت إلى أن “ثمة قاضيا في لبنان قرر رفع الصوت وضرب المفهوم الخاطئ لموجب التحفظ”، لافتة إلى أنها “تتابع مواقفه وتصريحاته بعناية شديدة”، متمنية “على زميلاته وزملائه دعمه ومؤازرته، بدلا من التنكيل به وتوجيه الملاحظات له”.

ورأت أن “القضاء إن سقط اليوم، فإن ذلك سيشكل سقوطا آخر للأعمدة التي تمنع دولة لبنان من الانهيار”.

وختمت: “سنكون بجانب كل قاضٍ نزيه قرر رفع الصوت والتوجه مباشرة إلى الشعب اللبناني لانتزاع استقلاليته من الطبقة السياسية”.