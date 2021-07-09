لبنان | مصلحة الليطاني: لتوجيه الاحتجاجات إلى مكانها المناسب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ دقيقة واحدة

آخر تحديث: 9 - يوليو - 2021 8:06 مساءً

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أنه “احتجاجا على عزل معامل الليطاني عن شبكة التوتر العالي 66 ك. ف، والتي تسببت بحصر التغذية بخطوط التوتر المتوسط 15 ك.ف ضمن برنامج تقنين بمعدل تغذية لمدة 3 ساعات يليها قطع لمدة 3 ساعات أخرى على مدار اليوم، تجمع عدد من الشبان أمام معمل عبد العال التابع للمصلحة في وقفة احتجاجية مطالبين بعودة التغذية”.

وإذ أكدت أنها “تتفهم مطالب المحتجين”، أملت من “المواطنين المحافظة على المنشآت المخصصة لخدمتها لضمان الحد الأدنى من التغذية. وبالتالي، توجيه الاحتجاجات إلى مكانها المناسب لدى الجهات المسؤولة عن إيقاف معامل الليطاني وعزل الشبكة العامة”.