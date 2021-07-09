اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | بهاء الحريري: لبنان يحتاج إلى اصلاح فوري وطويل الامد على كافة المستويات

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 18 دقيقة

آخر تحديث: 9 - يوليو - 2021 7:57 مساءً

بهاء الحريري

غرد رجل الاعمال الشيخ بهاء رفيق الحريري على حسابه الخاص عبر موقع “تويتر” قائلاً:

“ليس مسموحاً ان يتساءل اي أب أو أم عما اذا كان في استطاعتهما توفير الدواء لإنقاذ حياة طفلهما. وليس مسموحاً أن تتساءل أيّ عائلة عما اذا كانت ستقتات في اليوم التالي، أو ستستطيع الابقاء على الانوار مضاءة داخل المنزل”.

وأضاف “لبنان يحتاج إلى اصلاح فوري وطويل الامد على كافة المستويات لوضع حد لهذا السقوط المدوي”.

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا