لبنان | بهاء الحريري: لبنان يحتاج إلى اصلاح فوري وطويل الامد على كافة المستويات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 18 دقيقة

آخر تحديث: 9 - يوليو - 2021 7:57 مساءً

غرد رجل الاعمال الشيخ بهاء رفيق الحريري على حسابه الخاص عبر موقع “تويتر” قائلاً:

“ليس مسموحاً ان يتساءل اي أب أو أم عما اذا كان في استطاعتهما توفير الدواء لإنقاذ حياة طفلهما. وليس مسموحاً أن تتساءل أيّ عائلة عما اذا كانت ستقتات في اليوم التالي، أو ستستطيع الابقاء على الانوار مضاءة داخل المنزل”.

وأضاف “لبنان يحتاج إلى اصلاح فوري وطويل الامد على كافة المستويات لوضع حد لهذا السقوط المدوي”.