لبنان | رئيس بلدية طرابلس زار فهمي وسلمه جدولاً بالمطالب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 23 دقيقة

أعلن المكتب الإعلامي لبلدية طرابلس، في بيان، أن “رئيس البلدية رياض يمق، زار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي في مكتبه بالوزارة في بيروت”.

وأشار إلى أن “رئيس البلدية شرح لمعاليه مشاكل طرابلس وهمومها وشجونها، وأبدى فهمي استعداده الكامل للتعاون”، لافتا إلى أن “رئيس البلدية أوضح له أن بلدية طرابلس يجب أن تعامل بشكل استثنائي، في ظل الأيام العصيبة التي تمر بها”.

وأعلن البيان أيضا أن “رئيس البلدية سلم فهمي جدولا بالمطالب والملفات العالقة، التي تحتاج إليها البلدية، ووعد معاليه بمتابعتها ومساعدة المدينة عبر فتح قنوات التواصل معنا”.

ولفت إلى أن “الاجتماع تناول جملة قضايا تخص العمل الإداري وتسيير المرفق العام، في ظل الأزمة المستمرة والضغوط الاجتماعية والمعيشية التي تواجه البلدية خصوصا، وطرابلس وأهلها عموما”.