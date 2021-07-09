لبنان | القوات اللبنانية: سندّعي على من فبرك هذا الخبر!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان الآتي:

تنفي الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” جملة وتفصيلا ما يتمّ التداول به على بعض مجموعات الواتسآب من أنّ الطائرة الخاصّة التابعة لشركة “OPEN SKY” التي سقطت في أحراج بلدة غوسطا، أسقطتها عناصر من القوات عن طريق الخطأ.

وتأسف الدائرة لهذا التضليل المتواصل والمتاجرة بأرواح الناس في مناسبات أليمة من هذا النوع، لا لشيء سوى للكذب، والتحامل، والتضليل، والافتراء، فيما القاصي والداني يعلم كيف ولماذا سقطت هذه الطائرة.

وتؤكّد الدائرة الإعلامية بأنّها ستدّعي على مَن فبرك هذا الخبر، ومَن يقف خلفه، ومَن يعمل على نشره، إن على مستوى مجموعات الواتساب أو أحد المواقع الالكترونية الذي نشر هذا الخبر الملفّق والمركّب والتضليلي.