لبنان | الفرزلي: المجلس النيابي يتعهد بمتابعة هذا الملف!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ 46 دقيقة

قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي من عين التينة ان: “بعد الاطلاع على طلب إذن ملاحقة النواب زعيتر والمشنوق وخليل من قبل القاضي بيطار ومراجعة المواد الدستورية والنظام الداخلي للمجلس النيابي وبعد نقاش مستفيض ننتهي للقول بوجب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها اثبات الشبهات”

وأشار الى أن المجلس النيابي “يتعهد بمتابعة هذا الملف وفقا للقانون والدستور وصولا للحقيقة”.

وأضاف: “ستعقد الهيئة المشتركة إجتماعا آخر فور استلام المستندات المطلوبة لاستكمال البحث”

وأردف: “لا أحد رفض رفع الحصانات، وأحد لم ينطق لا بالتصريح ولا بالتلميح برفض رفع الحصانة لأن الهيئة ليست مخولة برفع لحصانة.”

وأكد الفرزلي أنه لم يطلع على ما حصل مع اللواء ابراهيم لكن قيل وسمع بالتواتر ان تقرير الأمن العام الذي أُعدّ كان يتحدث عن رحلة بالترانزيت للباخرة.