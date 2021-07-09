لبنان | أصحاب المولدات في حوش الحريمة: التوقف عن التغذية ابتداءً من صباح السبت القادم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 9 - يوليو - 2021 3:49 مساءً

صدر عن اصحاب المولدات في حوش الحريمة البيان التالي:

نظرا للظروف الإقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها بلدنا ونظرا لارتفاع اسعار المحروقات وصعوبة الحصول عليها حتى على سعر السوق السوداء وارتفاع فاتورة الكهرباء التي اصبحت تشكل عبئا كبيرا على الكثير من اهالي بلدتنا.

اجتمعنا اليوم مع فضيلة مشايخ البلدة و سعادة قائمقام البقاع الغربي القائم بأعمال مجلس بلدية حوش الحريمة علّنا نصل الى حل للازمة التي نمر بها.

وبعد التداول والمناقشة وعدم الوصول إلى نتيجة تساعدنا على تخطي الوضع المزري الذي وصلنا اليه، يؤسفنا ان نعلمكم أننا اصبحنا غير قادرين على الاستمرارية في التغذية بالتيار الكهربائي واننا سنتوقف عن تشغيل المولدات في الفترة الراهنة ابتداء من صباح نهار السبت ١٠/٧/٢٠٢١

كما واننا نضع مولداتنا في تصرف من لديه القدرة على تشغيلها.