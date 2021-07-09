لبنان | الغرفة الدولية للملاحة في بيروت: خدمات محطة الحاويات في المرفأ من سيئ الى أسوأ

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 02:24 مساءً - منذ 48 دقيقة

أعلنت الغرفة الدولية للملاحة في بيروت أن “خدمات محطة الحاويات في مرفأ بيروت تتدحرج من سيئ الى أسوأ، نظرا للاعطال التي تحصل من حين الى آخر للرافعات الجسرية التي ما تزال صالحة لتشغيل سفن الحاويات والبالغ عددها 5 رافعات من أصل 16 رافعة مجهز بها رصيف المحطة رقم 16”.

واوضحت، في بيان، أن “أداء محطة الحاويات انخفض الى أدنى مستوياته، مع بقاء الرافعات الـ 11 معطلة وخارج الخدمة، ما جعل تفريغ السفينة الواحدة وشحنها يستغرق أياما عدة بدلا من ساعات معدودة، وبالتالي الى تجدد أزمة ازدحام البواخر خارج الاحواض بانتظار حلول دورها للرسو والعمل على رصيف المحطة”.

وأكدت الغرفة أن “خدمات محطة الحاويات مهددة بالتوقف في اي لحظة، وأن سلسلة تأمين الامن الغذائي وما تبقى من ضروريات للمواطن اللبناني معرضة للانقطاع”، مطالبة مجددا كل المسؤولين “بالتدخل سريعا لتمكين شركة “BCTC” المشغلة لمحطة الحاويات من استعمال ودائعها بالعملة الصعبة، أو استيفاء مستحقاتها نقدا بالدولار الاميركي، لشراء قطع الغيار المطلوبة من الخارج لاصلاح معدات المحطة وتجهيزاتها”، محذرة من أن “استمرار تفاقم الاوضاع سيؤدي الى عواقب وخيمة على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية”.