لبنان | تضارب وتدافع وحالة إغماء على وقع بدء جلسة درس رفع الحصانة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 02:24 مساءً - منذ 60 دقيقة

على وقع بدء الجلسة المشتركة لهيئة مكتب ​مجلس النواب​ و​لجنة الإدارة والعدل​، الذي دعا إليها رئيس المجلس ​نبيه بري​، لدرس طلب رفع الحصانة الذي ورد من وزارة العدل بموضوع تفجير ​مرفأ بيروت​، بحضور النواب ​علي حسن خليل​ و​غازي زعيتر​ و​نهاد المشنوق​، تجمع عدد من أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت للمطالبة برفع الحصانة عنهم.

وسادت حالة من الهرج والمرج والتضارب والتكسير بين الأهالي وعناصر الأمن في عين التينة بعدما حاولوا تخطي الحاجز البشري للجيش اللبناني في عين التينة.

كما وسجلت حالة من الإغماء بين أهالي الضحايا بعد التدافع.

جدير بالذكر أن الأهالي أصدروا اليوم بياناً تحذيرياً بعدما رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي طلب القاضي غسان بيطار لاستجواب اللواء عباس ابراهيم، مؤكدين أنهم سيصعدون ويدخلون إلى منازلهم في حال رفضوا المثول أمام القضاء.