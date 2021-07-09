لبنان | عدوان للمودعين: لا توقعوا!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 02:24 مساءً - منذ ساعتين

طلب رئيس لجنة الإدارة والعدل ونائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان من “لجنة الرقابة على المصارف إبلاغهم عدم قانونية طلبهم من المودعين بتوقيع كتب تمس بحقوقهم ضمن تنفيذ التعميم 158”.

وأضاف عبر “تويتر”: أطلب من الدائرة القانونية في مصرف لبنان تنظيم نموذج موحد لكل المصارف لتنفيذ التعميم يحفظ حقوق المودعين”. ووطلب ايضا “من المودعين عدم توقيع أي مستند قبل صدور نموذج يحفظ حقوقهم”.

ويعني التعميم رقم 158 التسديد التدريجي لودائع الناس في المصارف بالعملات الأجنبية في الحسابات المفتوحة التي تعود الى ما قبل تاريخ 31 تشرين الأول 2019. ويتم هذا الأمر باعتماد أدنى رصيد متوفر بين ذلك التاريخ و30 حزيران من العام الحالي، وذلك بعد احتساب جميع المبالغ المقتطعة من قروض وبطاقات ائتمان وتحويلات وغيرها.. على ان يقسم ذلك شهريا الى 400 دولار «كاش» و400 دولار بالعملة اللبنانية على اساس سعر 12 ألفا للدولار.